В двух коробках по 50 кусков мела. Из двух коробок израсходовали 17 кусков мела. Сколько кусков мела осталось?
Математика
В двух коробках по 50 кусков мела. Из двух коробок израсходовали 17 кусков мела. Сколько кусков мела осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60*2=100(кус.) 2)100-17=83кус. ответ:83 куска мела осталось
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