В двух коробках по 50 кусков мела. Из двух коробок израсходовали 17 кусков мела. Сколько кусков мела осталось?

Математика

В двух коробках по 50 кусков мела. Из двух коробок израсходовали 17 кусков мела. Сколько кусков мела осталось?

Автор: Гость