При взаимодействии 3г алюминия с массовой долей примесей 10% с раствором соляной кислоты, массой раствора 109,5 грамм с массой долей растворимого вещества 10% выделился газ. Найти его объем.

Химия

При взаимодействии 3г алюминия с массовой долей примесей 10% с раствором соляной кислоты, массой раствора 109,5 грамм с массой долей растворимого вещества 10% выделился газ. Найти его объем.

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