Приведите примеры адаптации к недостатку тепла у животных

Биология
Приведите примеры адаптации к недостатку тепла у животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У животных,обитающих в холодных местах большее количество жировых отложений.так же их шерстяной покров отличается.например,у полярных медведей мы можем видить данные приспособления.
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