Докажите что числа являюсь рациональными
Математика
Докажите что числа являюсь рациональными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти числа являются рациональными, т.к их можно представить в виде отношения а/п, где а - целое число,а п- натуральное число . А также их можно представить в виде ,десятичной бесконечной периодической дроби.
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