1 целая 3/5×0.5 +0.16×1целую1/4

Гость: Гость:

1 3/5 * 0,5 + 0,16 * 1 1/4 = 8/5 * 5/10 + 16/100 * 5/4 = 4/5 + 4/20 = 16/20 + 4/20 = 1 или можно так 1 3/5 * 0,5 + 0,16 * 1 1/4 = 1,6*0,5 + 0,16*1,25 = 0,8+0,2=1