Кому преднадлежала власть а афинах
История
Кому преднадлежала власть а афинах
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Роль верховного органа власти в Афинах играло Народное собрание, у которого были достаточно широкие полномочия. Оно принимало законы, заключало договора с другими полисами, решало вопросы, касающиеся войны и мира, избирало должностных лиц, проверяло их работу. Проводилось Народное собрание примерно 40 раз в год, на нём обсуждались все вопросы Афин, каждый гражданин вправе был высказать собственную точку зрения, а также предложить рассмотреть любой законопроект.
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