Кому преднадлежала власть а афинах

Гость: Гость:

Роль верховного органа власти в Афинах играло Народное собрание, у которого были достаточно широкие полномочия. Оно принимало законы, заключало договора с другими полисами, решало вопросы, касающиеся войны и мира, избирало должностных лиц, проверяло их работу. Проводилось Народное собрание примерно 40 раз в год, на нём обсуждались все вопросы Афин, каждый гражданин вправе был высказать собственную точку зрения, а также предложить рассмотреть любой законопроект.