Помогите очень срочно плиз !!!)))
Русский язык
Помогите очень срочно плиз !!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считается, передающим, морской, оттенки, мягкого, синевы, заключается, освещение, серебрянным, кажется, вглядеться, увидишь,, цветовые, световые, драгоценных, чувство, кажется, не объяснимой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте словосочетания по схеме прил(прич)+сущ Способен (к чему? на что?), верен (??ому? чему?),горд (кем? чем?),характерный (для кого? чего?), ...
Русский язык