Помогите очень срочно плиз !!!)))

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Помогите очень срочно плиз !!!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считается, передающим, морской, оттенки, мягкого, синевы, заключается, освещение, серебрянным, кажется, вглядеться, увидишь,, цветовые, световые, драгоценных, чувство, кажется, не объяснимой
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