Составьте словосочетания по схеме прил(прич)+сущ Способен (к чему? на что?), верен (??ому? чему?),горд (кем? чем?),характерный (для кого? чего?), свойственный(кому?чему?),похожий(на кого?на что?),достоин (чего?),удостоен(чего?)...

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Составьте словосочетания по схеме прил(прич)+сущ Способен (к чему? на что?), верен (??ому? чему?),горд (кем? чем?),характерный (для кого? чего?), свойственный(кому?чему?),похожий(на кого?на что?),достоин (чего?),удостоен(чего?),известен (кому? чем?), болен(чем?),владеющий(кем?чем?),доверяющий(кому?чему?),любующийся(кем?чем?),пренебрегающий(кем?чем?), повинующийся (кому? чему?).

Автор: Гость