Составьте словосочетания по схеме прил(прич)+сущ Способен (к чему? на что?), верен (??ому? чему?),горд (кем? чем?),характерный (для кого? чего?), свойственный(кому?чему?),похожий(на кого?на что?),достоин (чего?),удостоен(чего?)...
Русский язык
Составьте словосочетания по схеме прил(прич)+сущ Способен (к чему? на что?), верен (??ому? чему?),горд (кем? чем?),характерный (для кого? чего?), свойственный(кому?чему?),похожий(на кого?на что?),достоин (чего?),удостоен(чего?),известен (кому? чем?), болен(чем?),владеющий(кем?чем?),доверяющий(кому?чему?),любующийся(кем?чем?),пренебрегающий(кем?чем?), повинующийся (кому? чему?).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способен к творению, способен на решительный поступок. Верен друзьям, верен победе. Горд собой, горд своей работой. Характерный для живого организма, характерный этого продукта. Свойственный для этой породы собак, свойственный празднику. Похожий на маму, похожий на серебро. Достоин победы. Удостоен звания. Известен жителям России, известен своим пейзажем. Болен ангиной. Владеющий мною , владеющий рестораном. Доверяющий лучшему другу, доверяющий своему делу. Любующийся девушкой, любующийся картиной. Пренебрегающий жителями по соседству, пренебрегающий своей работой. Повинующийся Богу, повинующийся идолу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык