По каким отличительным признакам можно назвать художественное произведение сказкой?
Литература
По каким отличительным признакам можно назвать художественное произведение сказкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке допустимы события и/или действия,которые в реальной жизни осуществиться не могут обычно сказки придумывает народ сказки передаются из поколения в поколения
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