Скажите когда вживаеться was а когда were. и. вставте их в
Английский язык
Скажите когда вживаеться was а когда were. и. вставте их в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was используется с единственным числом (I, She, He, it) как и глагол is I/she/he was surprised (я/она/он был удивлён(а)) А were используется со множественный лицом (you, we, they) как и are You/we/they were very beautiful (вы/мы/они были очень красивыми)
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