Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов
Математика
Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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