Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов

Математика

Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов

Автор: Гость