Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов

Математика
Помогите пожалуйста (По таблице простых чисел подсчитай,сколько простых чисел в каждой из первых десяти сотен). дам 10 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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