Правильними є словосполучення: 1) Музичні інструменти -музикальні інструменти 2) Музикальний слух - музичний слух 3) Музичне училище - музикальне училище Словосполучення,які є правильними,введіть в реченя.
Українська мова
Правильними є словосполучення: 1) Музичні інструменти -музикальні інструменти 2) Музикальний слух - музичний слух 3) Музичне училище - музикальне училище Словосполучення,які є правильними,введіть в реченя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Музичні інструменти. 2). Музичний слух. 3). Музичне училище. У кожній музичні школі обов'язково мають бути музичні інструменти. У Петрика чудовий музичний слух. На окраїні міста стоїть музичне училище.
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