Помогите решить плиз( задача на логику) 100 баллов
Математика
Помогите решить плиз( задача на логику) 100 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43/90=1/?+!/?+!/? 43/90=1/3+1/9+1/30 43/90=(270+90+27)/810 43/90=387/810 43/90=43/90,значит правильно 19/36=1/?+1/?+1/? 19/36=1/6+1/3+1/36 19/36=(6+12+1)/36 19/36=19/36,значит правильно
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