3 класс придумать рассказ,о сапогах скороходах

Литература
3 класс придумать рассказ,о сапогах скороходах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил маленький Мук его ото всюду прогоняли. Однажды он прибился к ведьме. Украл у нее сапоги-скороходы. Маленький Мук пошел к султану и выиграл соревнование по бегу. Султан назначил его главным во дворце, но когда он узнал тайну Маленького Мука он выгнал его отобрав у него сапоги.....
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