3 класс придумать рассказ,о сапогах скороходах

Гость: Гость:

Жил маленький Мук его ото всюду прогоняли. Однажды он прибился к ведьме. Украл у нее сапоги-скороходы. Маленький Мук пошел к султану и выиграл соревнование по бегу. Султан назначил его главным во дворце, но когда он узнал тайну Маленького Мука он выгнал его отобрав у него сапоги.....