Бабушка приготовила чай 1 внук:в стакан 200г положила 2ч.л.сахара;1 ч л 12,5г 2внук с 200г воды положила 2 кубика сахара;1 кубик 5,5г чей чай слаще?
Химия
Бабушка приготовила чай 1 внук:в стакан 200г положила 2ч.л.сахара;1 ч л 12,5г 2внук с 200г воды положила 2 кубика сахара;1 кубик 5,5г чей чай слаще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чай первого внука слаще. 1 внук: в 200г воды-- 25г сахара 2 внук: тоже 200г воды-- 11г сахара там где больше сахара там и слаще
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