Ребята помогите пож Что ты помнишь о своих каникулах расскажи (речь идёт о осенних каникулах)

Гость: Гость:

Я помню,те осенние каникулы были промозглыми и мрачными.Мелкий дождь моросил,не переставая.И люди прятались под зонтами,угрюмо идя на работу.В троллейбусах и маршрутках все грубили друг другу, предаваясь мрачному настроению природы.Но потом дожди вдруг закончились,и через пару-тройку дней пошёл снег,белый,пушистый снег...