Ребята помогите пож Что ты помнишь о своих каникулах расскажи (речь идёт о осенних каникулах)

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Ребята помогите пож Что ты помнишь о своих каникулах расскажи (речь идёт о осенних каникулах)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я помню,те осенние каникулы были промозглыми и мрачными.Мелкий дождь моросил,не переставая.И люди прятались под зонтами,угрюмо идя на работу.В троллейбусах и маршрутках все грубили друг другу, предаваясь мрачному настроению природы.Но потом дожди вдруг закончились,и через пару-тройку дней пошёл снег,белый,пушистый снег...
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