Помогите пожалуйста (11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 7/12

Математика
Помогите пожалуйста (11 2/3-8 3/4)+(3 1/3+2 5/6)-4 7/12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35/3 -35/4) + (10/3 + 17/6) = (140/12 - 105/12) + (20/6 + 17/6) = 35/12 + 37/6 = 35/12 + 74/12 = 109/12 = 9 1/12
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