Решите плиз даю 20б если что сфоткайте если что

Алгебра
Решите плиз даю 20б если что сфоткайте если что
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Hkvff uovxhbft fkjcdg dor
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