Помогите очень срочно задачи номер 216 ,217,218 краткое условие

Математика
Помогите очень срочно задачи номер 216 ,217,218 краткое условие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216. S=v*t=80*3=240 км          t=S:v=240:5=48 ч= 2 суток 217. 1 ч 20 мин=80 мин          v=S:t=80:80=1 км/мин           1 км/мин*35 мин=35 км 218. 12 км/ч=12:60=0,2 км/мин          0,2 км/мин*24 мин=4,8 км
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