Помогите очень срочно задачи номер 216 ,217,218 краткое условие
Математика
Помогите очень срочно задачи номер 216 ,217,218 краткое условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216. S=v*t=80*3=240 км t=S:v=240:5=48 ч= 2 суток 217. 1 ч 20 мин=80 мин v=S:t=80:80=1 км/мин 1 км/мин*35 мин=35 км 218. 12 км/ч=12:60=0,2 км/мин 0,2 км/мин*24 мин=4,8 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с кило...
Английский язык
Математика