Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 мин...

Математика
Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 минут обратно путь прошел за 10 минут . На сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)  Выражение:   с :  ( b: 8)  ( общее количество яблок  с  штук   разделим на количество яблок в одном ящике (b:8) штук ⇒ получим  количество ящиков) б) Выражение :  (d : 5 )  -  (d : 10) (Скорость Алеши, с  которой он бежал из дома в магазин, будет  (d:5) м/мин. ,  а скорость на обратный путь (d:10) м/мин. . Вычтем из одной скорости другую ⇒ получим  на сколько меньше была скорость  на обратном пути)
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