Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 мин...
Математика
Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 минут обратно путь прошел за 10 минут . На сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Выражение: с : ( b: 8) ( общее количество яблок с штук разделим на количество яблок в одном ящике (b:8) штук ⇒ получим количество ящиков) б) Выражение : (d : 5 ) - (d : 10) (Скорость Алеши, с которой он бежал из дома в магазин, будет (d:5) м/мин. , а скорость на обратный путь (d:10) м/мин. . Вычтем из одной скорости другую ⇒ получим на сколько меньше была скорость на обратном пути)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Технология
1каши бывают вязкие и----------- 2 вы помните рассказ Мишкина каша мальчишка задумали в??рить кашу но просчитались чего не учили юные кулинары когд...