Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 мин...

Математика

Составь выражения к задачам а) в 8 одинаковых ящиков разложили поровну b килограмм яблок . Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них также с килограмм яблок? б) путь от дома до магазина равна d метров . Алеша пробежал за 5 минут обратно путь прошел за 10 минут . На сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути?

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