Тип и способ размножения: Инфузория - туфелька Гидропресноводное Земляника ле??ная Мох кукушкин лен Гриб трутовик Малина обыкновенная Лук репчатый Пчела медоносная

Биология
Тип и способ размножения: Инфузория - туфелька Гидропресноводное Земляника ле??ная Мох кукушкин лен Гриб трутовик Малина обыкновенная Лук репчатый Пчела медоносная
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инфузория - тип бесполый а дальше загугли у меня инет плохой
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