6 решите пожалуйста ребят
Математика
6 решите пожалуйста ребят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 3) 42.000 рублей потому-что в резерв откладывается 42% от 100.000 рублей. соответственно 42% это есть 3 вариант 42.000 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точкеО. Найдите угол между диагонал??ми, если ∠ABO = 30°. 2. В параллелограмме KMNP проведена бисс...
Биология
Какие исторические события связанны с Богданом Хмельницком? Как определили возраст запорожского дуба?
География