Поведение Пугачева в повести (романе) Капитанская дочка.

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Емельян Пугачев-руководитель народного восстания, он же самозванец,выступавший под именем Петра 3. На страницах "Капитанской дочки" мы видим не только исторического деятеля, но обычного человека,которомц свойственны достоинства и недостатки, ошибки и заблуждения. Автор знакомит читателя с Пугачевым в главе 2. Наблюдения за поведением Пугачева, описание его внешности дают интересный материал для оценки этого человека. Его динамизм, быстрота и активность реакции на окружающее, находчивость и смелость, умение общаться с людьми, способность приноровиться к обстоятельствам очевидны уже при первой встрече. Когда же "вожатый" предстает перед рассказчиком как руководитель восстания? " В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы,и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблей в руке:это был сам Пугачев". Гринев пока, конечно, не мог на таком расстоянии узнать своего "вожатого". Узнавание происходит чуть позже:" Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо". Понимание роли Пугачева в событиях, присходящих в Белогорской крепости, определил капитан Миронов. Что же узнает читатель о Пугачеве как человеке и как руководителе восстания? Он-отважный казак. И он же- неграмотный человек, с цепким и изобретательным умом, который проявляется в его поступках и решениях. Пугачев хочет воли и власти. И для него это главное. Кровь, которая льется рекой, ему не страшна. Для него хоть немного пожить на воле-предел желаний.