Упростите выражения 2(1,2a-5)-3(2a-1)
Алгебра
Упростите выражения 2(1,2a-5)-3(2a-1)
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2,4a - 10 -6a+3= - 3,6a - 7
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