1каши бывают вязкие и----------- 2 вы помните рассказ Мишкина каша мальчишка задумали в??рить кашу но просчитались чего не учили юные кулинары когда варили кашу???прошу помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Технология
1каши бывают вязкие и----------- 2 вы помните рассказ Мишкина каша мальчишка задумали в??рить кашу но просчитались чего не учили юные кулинары когда варили кашу???прошу помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каши бывают вязкие,жидкие и рассыпчатые.Мишка с другом не учли пропорции ,соотношение каши и воды при варке.Они насыпали полную кастрюлю крупы и залили водой,доверху.Каша полезла из кастрюли,вода выпарилась.В итоге каша оказалась несъедобной.
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