1каши бывают вязкие и----------- 2 вы помните рассказ Мишкина каша мальчишка задумали в??рить кашу но просчитались чего не учили юные кулинары когда варили кашу???прошу помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Каши бывают вязкие,жидкие и рассыпчатые.Мишка с другом не учли пропорции ,соотношение каши и воды при варке.Они насыпали полную кастрюлю крупы и залили водой,доверху.Каша полезла из кастрюли,вода выпарилась.В итоге каша оказалась несъедобной.