Периметр ромба 56 см найти сторону один из углов равен 72 градуса
Геометрия
Периметр ромба 56 см найти сторону один из углов равен 72 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромб ABCD c пресечением диагоналей в т. О. Угол АВС = 72° Рассмотрим ΔАВО (где "О" - точка пересечения диагоналей ромба ) Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят углы ромба пополам. угол АОВ = 90° угол АВО = 72 ÷ 2 = 36° Угол ВАО = 180° - 90° - 36° = 54°
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