Помогите одну любую, вообще не понимаю тему:(

Физика
Помогите одну любую, вообще не понимаю тему:(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1=5 кг    с1=4200 с2=2100   λ=330*10^3 Дж/кг   t1=10 C   t2=-20 C   t3=0 C  m2=?Вода при 10 С отдает тепло и лед нагреется от -20 до нуля и еще лед растает. Общая температура при тепловом равновесии 0 С.c1*m1*(t1-t3)=c2*m2*(t3-t2) + λ*m2m2=c1*m1*(t1-t3)/(c2*(t3-t2)+λ)=4200*5*10/(2100*20+330*10^3)=0.565 кг=====================Это первая задача

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