Помогите одну любую, вообще не понимаю тему:(

Гость: Гость:

m1=5 кг с1=4200 с2=2100 λ=330*10^3 Дж/кг t1=10 C t2=-20 C t3=0 C m2=?Вода при 10 С отдает тепло и лед нагреется от -20 до нуля и еще лед растает. Общая температура при тепловом равновесии 0 С.c1*m1*(t1-t3)=c2*m2*(t3-t2) + λ*m2m2=c1*m1*(t1-t3)/(c2*(t3-t2)+λ)=4200*5*10/(2100*20+330*10^3)=0.565 кг=====================Это первая задача