Помогите описать памятник по русскому языку это будет контрольное сочинение пожалуйста это срочно

Русский язык
Помогите описать памятник по русскому языку это будет контрольное сочинение пожалуйста это срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый памятник_____________
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