Помогите описать памятник по русскому языку это будет контрольное сочинение пожалуйста это срочно
Русский язык
Помогите описать памятник по русскому языку это будет контрольное сочинение пожалуйста это срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый памятник_____________
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