Помогите.Определи орфограмму и запиши кратко её название.Объясни решение орфографической задачи. 1)Подска.ка-орфограмма..........Пишу букву.....,так как......2)С.ездил-орфограмма.....,Пишу букву......,так как.....3)Уходиш.-орфо...
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Помогите.Определи орфограмму и запиши кратко её название.Объясни решение орфографической задачи. 1)Подска.ка-орфограмма..........Пишу букву.....,так как......2)С.ездил-орфограмма.....,Пишу букву......,так как.....3)Уходиш.-орфограмма.....Пишу букву......,так как......
Ответ(ы):
Гость:
1)з,2)ъ,3)ь. 1)парная согласная в корне слова 2)разделительный ъ
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