Помогите.Определи орфограмму и запиши кратко её название.Объясни решение орфографической задачи. 1)Подска.ка-орфограмма..........Пишу букву.....,так как......2)С.ездил-орфограмма.....,Пишу букву......,так как.....3)Уходиш.-орфо...

Русский язык

Помогите.Определи орфограмму и запиши кратко её название.Объясни решение орфографической задачи. 1)Подска.ка-орфограмма..........Пишу букву.....,так как......2)С.ездил-орфограмма.....,Пишу букву......,так как.....3)Уходиш.-орфограмма.....Пишу букву......,так как......

Автор: Гость