Помогите определить части речи не осторожное обращение с огнем пожар в доме.не иг??айте с огнем

Русский язык
Помогите определить части речи не осторожное обращение с огнем пожар в доме.не иг??айте с огнем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неосторожное - прилагательное, обращение - существительное, с - предлог, огнём - существительное, пожар - существительное, в - предлог дома - существительное. Не - частица,играйте - глагол, с - предлог,огнём - существительное.
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