Помогите отпределить массовую долю Na в Na3PO4

Химия
Помогите отпределить массовую долю Na в Na3PO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W( Na)=Ar (Na)×кількість÷Mr (Na3PO4)×100% Mr (Na3PO4)=Ar (Na)×3+Ar(P)+Ar (O)×4 Mr (Na3PO4)=23×3+31+16×4=69+31+64=164 Mr (Na)=69÷164=0,42×100%=42%
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