Сочинение на пословицу "язык-друг мой"

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Сочинение на тему:"Язык мой друг мой, язык мой враг мой" С раннего детства одним из первых заданий, которые ставятся перед ребенком - владение языком. Первые неловкие шаги совпадают с первыми невнятными, порой смешными, порой нелепыми словами. Но время идет. Растут и дети. Развивается и их речь. Но всегда ли это благо - владеть языком? Всегда ли мы правильно пользуемся своим великим даром - речью? Есть пословица "Язык в Рим доведет". Действительно, владея речью, а попросту языком, можно облегчить себе жизнь. Всегда можно попросить совета или помощи у других, устроиться на работу или выкрутиться из щекотливой ситуации. В этом случае язык - друг. Но есть и другая сторона медали. Не зря ведь говорят :"Слово не воробей, вылетит - не поймаешь." Как часто мы говорим то, о чем впоследствии горько сожалеем. Грубое слово в пылу ссоры может сделать куда больнее, чем сильный удар, а ненужное откровение может привести даже к самоубийству. Как видим, не зря бытует пословица "Язык мой - друг мой, язык мой - враг мой". Поэтому хочу дать совет всем людям. Следите за своим языком, чтобы потом горько не сожалеть о ненужных, сказанных не вовремя, фразах и словах.