Какое число на столько же больше чем 40, на сколько 20 меньше, чем 50?
Математика
Какое число на столько же больше чем 40, на сколько 20 меньше, чем 50?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 меньше 50 на 30, значит 40+30=70. число 70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите смешаное число в виде неправильной дроби: 2 1 2 1 1)31 5; 2)4 6; 3)44 7; 4)3 4. пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧН...
Английский язык
Английский язык
Сказать по английски : твоё имя- твоя семья- твои друзья- твой друг- наша семья- наш кот- наши друзья- его имя- его отец- её брат...