Какое число на столько же больше чем 40, на сколько 20 меньше, чем 50?

Математика
Какое число на столько же больше чем 40, на сколько 20 меньше, чем 50?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 меньше 50 на 30, значит 40+30=70. число 70
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