Как по английский будет слово люблю

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Как по английский будет слово люблю
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Гость:
Love-люблю воти всё, легко и просто
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