Создай необычную картинку используя плоские фигуры:квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.
Математика
Создай необычную картинку используя плоские фигуры:квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может нарисовать человечка, голова- круг, тело-квадрат. Руки и ноги- прямоугольники, ботинки- треугольники)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль двидется со скоростью 20м/с находясь от светофора на расстоянии 150м он начал торможение. Ускорение автомобиля постоянно и по модолю рав...
Математика
Русский язык