Создай необычную картинку используя плоские фигуры:квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.

Математика
Создай необычную картинку используя плоские фигуры:квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может нарисовать человечка, голова- круг, тело-квадрат. Руки и ноги- прямоугольники, ботинки- треугольники)
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