Автомобиль двидется со скоростью 20м/с находясь от светофора на расстоянии 150м он начал торможение. Ускорение автомобиля постоянно и по модолю равно 3 м/с2 определите положение автомобиля относительно светофора через 5с после...
Физика
Автомобиль двидется со скоростью 20м/с находясь от светофора на расстоянии 150м он начал торможение. Ускорение автомобиля постоянно и по модолю равно 3 м/с2 определите положение автомобиля относительно светофора через 5с после начало торможения. Решите задачу в системе счёта, показанной на рисунке 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=20 м/с Xo=-150 м (за начало взят светофор) a=3м/с² t=5 c X-? X=Xo+Vot+0.5at² X=-150+20*5+0,5*3*25=-12.5 м не доедет до светофора 12,5 м
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