Автомобиль двидется со скоростью 20м/с находясь от светофора на расстоянии 150м он начал торможение. Ускорение автомобиля постоянно и по модолю равно 3 м/с2 определите положение автомобиля относительно светофора через 5с после...

Физика

Автомобиль двидется со скоростью 20м/с находясь от светофора на расстоянии 150м он начал торможение. Ускорение автомобиля постоянно и по модолю равно 3 м/с2 определите положение автомобиля относительно светофора через 5с после начало торможения. Решите задачу в системе счёта, показанной на рисунке 56

Автор: Гость