Помогите пожалуйсто написать соченения по картине И.И ЛЕВИТАНА (небольшое сочене??ия)

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Помогите пожалуйсто написать соченения по картине И.И ЛЕВИТАНА (небольшое сочене??ия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                   Осень.Левитан На картине И.И.Левитана изображена осень.Автор взял не очень яркие краски,чтобы изобразить спокойствие и умиротворение природы.Сквозь тоненькие деревья видна речка,слева выглядывает ель.Небо чистое и спокойное.Кажется,будто природа дышит. Мне очень понравилась эта картина!
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