Помогите пожалуйсто написать соченения по картине И.И ЛЕВИТАНА (небольшое сочене??ия)

Гость: Гость:

Осень.Левитан На картине И.И.Левитана изображена осень.Автор взял не очень яркие краски,чтобы изобразить спокойствие и умиротворение природы.Сквозь тоненькие деревья видна речка,слева выглядывает ель.Небо чистое и спокойное.Кажется,будто природа дышит. Мне очень понравилась эта картина!