На блюдце лежало 16 пирожков с мясом и капустой из них пирожков с мясом было 9 Сколь??о было пирожков с капустой

Математика

На блюдце лежало 16 пирожков с мясом и капустой из них пирожков с мясом было 9 Сколь??о было пирожков с капустой

Автор: Гость