На блюдце лежало 16 пирожков с мясом и капустой из них пирожков с мясом было 9 Сколь??о было пирожков с капустой

Математика
На блюдце лежало 16 пирожков с мясом и капустой из них пирожков с мясом было 9 Сколь??о было пирожков с капустой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 пирожков с капустой
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