Вычислите количество теплоты, необходимое для таяния 500 кг железа, взятого при температуре 39 градусов

Физика
Вычислите количество теплоты, необходимое для таяния 500 кг железа, взятого при температуре 39 градусов
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