Вычислите количество теплоты, необходимое для таяния 500 кг железа, взятого при температуре 39 градусов
Физика
Вычислите количество теплоты, необходимое для таяния 500 кг железа, взятого при температуре 39 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фотке решение. Извини, что такой долгий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Опера "Снегурочка" Римский-Корсаков-мой образ снегурочки и композиторский образ: ??арактер муз., характер человеческий,динамика,темп,тембр голоса,л...
История
Математика
Физика
На рисунке приведена зависимость изменения силы от времени, действующей на тело массой 0,5 кг. За промежуток времени от tl = 1 с до t2 = 2 с мо...