Напиши плиз сочинение , по обществознанию на тему : "Если культуры нет у людей в сердце, то нигде больше её быть не может„ Срочно нужно !!!!!!

Обществознание
Напиши плиз сочинение , по обществознанию на тему : "Если культуры нет у людей в сердце, то нигде больше её быть не может„ Срочно нужно !!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрите,я только чуток скажу,а остальное сами. Если все люди будут матерится,неправильно себя вести как свиньи ,то Где же эта культура-то?
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