Напиши плиз сочинение , по обществознанию на тему : "Если культуры нет у людей в сердце, то нигде больше её быть не может„ Срочно нужно !!!!!!

Обществознание

Напиши плиз сочинение , по обществознанию на тему : "Если культуры нет у людей в сердце, то нигде больше её быть не может„ Срочно нужно !!!!!!

Автор: Гость