Вычислите 45+89+55= 48*10= 12*3000= 17*81+17*19= 408-199= 13*200= 25*37*4= 18*99-18*89=
Математика
Вычислите 45+89+55= 48*10= 12*3000= 17*81+17*19= 408-199= 13*200= 25*37*4= 18*99-18*89=
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