Опера "Снегурочка" Римский-Корсаков-мой образ снегурочки и композиторский образ: ??арактер муз., характер человеческий,динамика,темп,тембр голоса,лад. У обоих пунктов.
Музыка
Опера "Снегурочка" Римский-Корсаков-мой образ снегурочки и композиторский образ: ??арактер муз., характер человеческий,динамика,темп,тембр голоса,лад. У обоих пунктов.
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