Кто автор произвеления про короля Лира

История
Кто автор произвеления про короля Лира
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уильям Шекспир является автором пьесы "Король Лир"
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