Песнь о вещим олеге почему олег усмехнулся но расстался с конём?

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Песнь о вещим олеге почему олег усмехнулся но расстался с конём?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олег, первый Великий Князь Киевский, был успешным и опытным военным стратегом, хитрым и умным. Вещим его назвали после удачного похода на Константинополь: летописи говорят, что в этом походе проявилось его особенное чутьё, и это спасло ему жизнь. Услышав предсказание кудесника о скорой смерти, Олег усмехнулся, так как не чувствовал сам никакой опасности, кроме того, мне кажется, что усмешка была защитной реакцией - великий князь не должен был показывать свой страх. Но в глубине души он, наверное, поверил кудеснику и решил перестраховаться - расстался с конём, которого очень любил, чтобы уже ничто не угрожало его жизни. 
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