Песнь о вещим олеге почему олег усмехнулся но расстался с конём?

Гость: Гость:

Олег, первый Великий Князь Киевский, был успешным и опытным военным стратегом, хитрым и умным. Вещим его назвали после удачного похода на Константинополь: летописи говорят, что в этом походе проявилось его особенное чутьё, и это спасло ему жизнь. Услышав предсказание кудесника о скорой смерти, Олег усмехнулся, так как не чувствовал сам никакой опасности, кроме того, мне кажется, что усмешка была защитной реакцией - великий князь не должен был показывать свой страх. Но в глубине души он, наверное, поверил кудеснику и решил перестраховаться - расстался с конём, которого очень любил, чтобы уже ничто не угрожало его жизни.