Трактор первые 10 минут проехал 1,2.Какой путь он пройдёт за 30 минут двигаясь с такой же скоростью

Физика
Трактор первые 10 минут проехал 1,2.Какой путь он пройдёт за 30 минут двигаясь с такой же скоростью
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Автор: Гость
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Гость:
А что 1,2 км, если да, напишите то смогу вам помочь
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