Значения слова параоны по истории 5 класс

История
Значения слова параоны по истории 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фарао́н — современное наименование правителей Древнего Египта. По-видимому, никогда не было официальным титулом, а возникло как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов, в эпоху Нового царства и особенно распространилось к середине I тыс. до н. э
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