Помогите ответить на вопрос: С какой целью ты бы мог посетить тундру.
Окружающий мир
Помогите ответить на вопрос: С какой целью ты бы мог посетить тундру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы поехал в тундру, чтобы увидеть животных, которые обитают только там, посмотреть саму красоту тунды
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