Помогите ответить на вопрос »зачем мне книга?« оъяснить свой ответ
Русский язык
Помогите ответить на вопрос »зачем мне книга?« оъяснить свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга нужна для того что бы все знать
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