Сочинение рассуждение на тему как улучшить ситуацию на дороге

Русский язык
Сочинение рассуждение на тему как улучшить ситуацию на дороге
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый из нас является либо пешеходом,либо водителем.Но и тем и тем,нужно знать и соблюдать правила.Иногда люди ведут себя не так как нужно,и нарушают правила,которые были приняты в целях того,чтобы меньше было случаев,когда люди страдают,портят свое или чужое имущество или даже погибают.Я считаю,что правила нужно соблюдать.Когда мы соблюдаем правила,мы как бы проявляем уважение к другим.Мы не только заботимся о своей безопасности,но и не заставляем других находится в неприятной ситуации.И я думаю,чтобы улучшить ситуацию на дороге,нужно помнить о других людях,не забывать,что помимо нас,есть другие.Уважения.Я считаю,что только уважение по отношению к другим,улучшит ситуацию на дороге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лёгкий ветерок сквозмт в ветвях клёна (разобрать слово как часть речи.) ПОЖАЛЙСТО ??ОМОГИТЕ!!!!!
Ответить
Физика
Какую тему можно взять для проекта по физике?
Ответить
Геометрия
4-задание,помогите,пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
какая страна вела войну с Россией за господство на Черном море
Ответить
Математика
Для Нового года купили 14 коробок конфет по одинаковой цене и календарь за 95руб. за всю покупку заплатили 1285 руб. Какова цена коробки конфет?
Ответить