Сочинение рассуждение на тему как улучшить ситуацию на дороге

Гость: Гость:

Каждый из нас является либо пешеходом,либо водителем.Но и тем и тем,нужно знать и соблюдать правила.Иногда люди ведут себя не так как нужно,и нарушают правила,которые были приняты в целях того,чтобы меньше было случаев,когда люди страдают,портят свое или чужое имущество или даже погибают.Я считаю,что правила нужно соблюдать.Когда мы соблюдаем правила,мы как бы проявляем уважение к другим.Мы не только заботимся о своей безопасности,но и не заставляем других находится в неприятной ситуации.И я думаю,чтобы улучшить ситуацию на дороге,нужно помнить о других людях,не забывать,что помимо нас,есть другие.Уважения.Я считаю,что только уважение по отношению к другим,улучшит ситуацию на дороге.