Лёгкий ветерок сквозмт в ветвях клёна (разобрать слово как часть речи.) ПОЖАЛЙСТО ??ОМОГИТЕ!!!!!

Русский язык
Лёгкий ветерок сквозмт в ветвях клёна (разобрать слово как часть речи.) ПОЖАЛЙСТО ??ОМОГИТЕ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёгкий- прил., ветерок - сущ, зквозит - глагол, в- пред., ветвях - сущ, коёна - сущ.
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